star.com.tr 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:11

ABD'nin Minnesota eyaletinde Minneapolis Polis Deprtmanına bağlı polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar, birçok eyalete sıçradı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Beyaz Saray'ın önünde düzenlenen protestolarla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

ABD Gizli Servisine övgüde bulunan Trump, 'ABD Gizli Servisi dün gece Beyaz Saray'da iyi iş çıkardı. Sadece profesyonel değil, son derece soğukkanlılardı. Ben de içerideydim. Daha fazla güvende hissedemezdim.' dedi

ABD Başkanı Trump övgülerinin ardından, gizli servisin protestocuların bağırıp, atıp tutmasına izin verdiğini belirterek çok sert açıklamalarda bulundu.

Trump, Beyaz Saray çitlerini geçen protestocuların başına geleceklerle ilgili şunları söyledi.

'Profesyonel organize edilmiş, büyük bir kalabalıktı, ama çitlere yaklaşmadılar. Eğer bu olsaydı en fena köpekler ve en korkutucu silahlarla karşılarlardı. İyi pratik oldu. Sakın bunların kontrolden çıkmasına izin vermeyin.' dedi.

BUNLARIN FLOYD'LA İLGİSİ YOK

Trump, göstericileri 'George Floyd ile ilgisi olmayan Organize Gruplar' olarak tanımlarken, 'Beyaz Saray'da profesyonelce yönetilen protestocuların George Floyd'un anısıyla pek bir ilgisi yoktu. Bela için oradalardı. Ama gizli servis kolayca halleti.' dedi.

Göstericiler, bir mitingden saatler sonra Cuma günü geç saatlerde Beyaz Saray'ın dışında toplandı. Olay yerine ait görüntülerde, protestocuların polisle çatıştığı görülüyordu.

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