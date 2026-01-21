İSTANBUL 9°C / 5°C
  Trump gözünü Grönland'a dikti: NATO ile anlaştık
Dünya

Trump gözünü Grönland'a dikti: NATO ile anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, 'NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim görüşme sonucu Grönland konusunda geleceğe yönelik bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk' dedi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 22:48
Trump gözünü Grönland'a dikti: NATO ile anlaştık
ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

