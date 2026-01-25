İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Trump gözünü kuzeye çevirdi... ''Çin, Kanada'yı tamamen ele geçiriyor''
Dünya

Trump gözünü kuzeye çevirdi... ''Çin, Kanada'yı tamamen ele geçiriyor''

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef alarak, 'Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor' dedi.

25 Ocak 2026 Pazar 22:45
Trump gözünü kuzeye çevirdi... ''Çin, Kanada'yı tamamen ele geçiriyor''
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

TRUMP'TAN BAŞBAKAN MARK CARNEY'E: "VALİ CARNEY"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı. Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

