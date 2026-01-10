İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Grönland hedefinin perde arkasını araladı: Üçlü rekabet ortaya çıktı
Dünya

Trump, Grönland hedefinin perde arkasını araladı: Üçlü rekabet ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal ve Avrupa güvenliği bağlamında Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekerek bu adanın savunulması gerektiğini belirtti. Trump, Çin veya Rusya gibi ülkelerin Grönland'a yerleşmesine müsaade edilemeyeceğini söyledi.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Trump, Grönland hedefinin perde arkasını araladı: Üçlü rekabet ortaya çıktı
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini ve buraya "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savundu.

"RUSYA VE ÇİN'İ İSTEMİYORUZ"

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu." diye konuştu.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.