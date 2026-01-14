İSTANBUL 8°C / 7°C
  • Trump Grönland için NATO'dan yardım istedi: Buna ihtiyacımız var
Dünya

Trump Grönland için NATO'dan yardım istedi: Buna ihtiyacımız var

Trump yaptığı açıklamada, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli.' dedi.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Trump Grönland için NATO'dan yardım istedi: Buna ihtiyacımız var
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı almaları halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürdü. Trump, Grönland'a yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duyduğu iddiasını yineleyen Trump, adanın bir süredir inşa ettikleri hava savunma sistemi "Altın Kubbe" için hayati önem taşıdığını belirtti.

"NATO DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

NATO'ya Grönland'ın alınmasına "öncülük etme" çağrısı yapan Trump, "Grönland ABD'nin elinde olduğunda, NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Trump, NATO'nun caydırıcılığını da ABD'ye borçlu olduğunu savundu.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ ALMAZSAK ÇİN VE RUSYA ALACAK"

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

"BİZİM GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

