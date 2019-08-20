Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

Trump: Grönland'a Trump Tower yapmayacağıma söz veriyorum
ABD Başkanı Trump, dünyanın en büyük adası Grönland’ı satın almayı istemesiyle başlayan tartışmalar sonrasında, Twitter üzerinden adanın ortasına Trump Tower inşa edilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetini doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘emlak anlaşması’ olarak gördüğü bu durumu tiye alan bir paylaşım yaptı.
Sahibi olduğu Trump Towers gökdelenlerinden birini Grönland’ın renkli sahil evlerinin ortasına dikilmiş gösteren photoshoplu bir kare paylaşan Trump, “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ‘ilgisi’ karşısında sert tepki veren ve adanın satılık olmadığını defalarca tekrarlayan Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin bu paylaşıma nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor. (Sputnik)
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