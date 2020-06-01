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Dünya

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile G-7 Zirvesi'ni görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde sonbaharda yapılması planlanan G-7 Liderler Zirvesi'ni ele aldı.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 21:29
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Moon'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin, Kovid-19 salgını, küresel ekonominin tekrar eski düzenine dönmesi de dahil, ekonomik ve ulusal güvenlik konularını ele aldığına işaret edilen açıklamada, sonbaharda ABD'de yapılması planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin de konuşulduğu aktarıldı.

Trump, cumartesi günü, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

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