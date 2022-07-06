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Dünya

Trump hakkında dikkat çeken iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylığını duyurma ve seçim kampanyası başlatma konusunda danışmanlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
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Washington merkezli yayın kuruluşlu The Hill'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yaz aylarında 2024 seçimleri için adaylığını resmen duyurabilir.

Trump'ın adaylık duyurusu ve seçim kampanyası konusunda hem yeni hem eski danışmanları ile yakın temasta olduğunu belirten kaynaklar, eski başkanın bu yıl kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesinde adaylığını duyurabileceğini belirtti.

Öte yandan kaynaklar, Trump'ın Kongre seçimleri için destek verdiği adaylar için mitingler düzenlemeye devam edeceğini ve bu dönemde kendisi için de destek arayacağını aktardı.

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