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Dünya

Trump, Hamaney'i işaret etti: Nerede saklandığını biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, 'O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz), en azından şimdilik' dedi.

AA17 Haziran 2025 Salı 19:42 - Güncelleme:
Trump, Hamaney'i işaret etti: Nerede saklandığını biliyoruz
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi, sivil kaybı sayısı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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