Trump Hamas'ı tehdit etti: Bu sizin son uyarınız

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti.



ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN TRUMP'A CEVAP

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di)." ifadelerini kullandı.

Ofis Başkanı Maruf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'tan tüm İsrailli esirleri "derhal" serbest bırakmasını talep etmesini değerlendirdi.

Maruf, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tür tutumlar, savaş suçlusu Netanyahu'ya, 2,4 milyon insana karşı daha fazla suç işlemesi için mutlak destek ve teşvik olduğu sürece suçlarına devam etme gücü ve yeteneği veriyor. Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di). Bugün Batı Şeria ve Kudüs'te olanlar bunun en iyi kanıtıdır."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.32 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di)." ifadelerini kullandı.

03.34 ABD'nin New York kentinde polis, Columbia Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başlayan öğrencilere müdahale etti.

02.01 ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başladı.

01.15 Hamas'ı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, rehinelerin derhal bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

00.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv yönetimine, kendisinin İsrail'e ve bölgeye yapacağı ziyarete kadar ateşkesi koruması çağrısında bulundu.

00.05 Filistinli bir kaynak, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğünü söyledi.