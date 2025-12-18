İSTANBUL 14°C / 7°C
  Trump, ''harika'' diyerek birkaç haftalık süre verdi: Fed'in yeni başkanını açıklayacağım
Dünya

Trump, ''harika'' diyerek birkaç haftalık süre verdi: Fed'in yeni başkanını açıklayacağım

Bir süredir Fed Başkanı Jerome H. Powell'ı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde 'Birkaç hafta içinde yeni Fed Başkanını açıklayacağım.' dedi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Trump, ''harika'' diyerek birkaç haftalık süre verdi: Fed'in yeni başkanını açıklayacağım
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Fed başkanlığı için görüşme yaptığı adaylara dair soruyu yanıtladı.

Bu görev için ismi geçen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın "harika" biri olduğunu söyleyen Trump, "Uzun süredir bu pozisyonda olan, kariyeri boyunca çok yakın çalıştığım birisi. Harika bir insan. Dün tekrar görüştük." diye konuştu.

Trump, üç veya dört kişiyle görüştüklerini, tüm adayların da iyi birer seçim olacağını belirterek, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın da "şahane" olduğunu ifade etti.

Fed'in yeni başkanını ne zaman açıklayacağı sorulan Trump, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde. Yani, yıl sonuna kadar olur mu bilmiyorum, ama çok yakında olacak." dedi.

