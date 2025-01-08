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Dünya

Trump haritayı paylaştı! Ülkeye dahil edilmesini istiyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 51. eyalet olarak ülkeye dahil edilmesini istediği Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu harita paylaştı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Trump haritayı paylaştı! Ülkeye dahil edilmesini istiyor
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Trump, bu haritayı Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

Trump'ın paylaşımının, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasını açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunarak, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" demişti.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

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