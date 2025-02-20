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  • Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da ''oldukça kaba'' muamele gördüğünü söyledi
Dünya

Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da ''oldukça kaba'' muamele gördüğünü söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Ukrayna'ya yaptığı ziyarette 'oldukça kaba' muamele gördüğünü bildirdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da ''oldukça kaba'' muamele gördüğünü söyledi
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CNN'in haberine göre Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bessent'in Ukrayna ziyaretine değinen Trump, "Scott Bessent aslında oraya gitti ve oldukça kaba bir muamele gördü, çünkü ona 'hayır' dediler ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy uyuyordu ve onunla görüşmek için müsait değildi." ifadelerini kullandı.

Trump, Bessent'in saatlerce "tehlikeli" bir tren yolculuğu yaptığını belirterek, "Oraya bir belge imzalatmak için gitti, eli boş döndü. Belgeyi imzalamadılar." diye konuştu.

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