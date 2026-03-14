Trump hedef aldıklarını duyurdu! Hark Adası'nda peş peşe patlama sesleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki 'tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini' savundu. ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 07:28 - Güncelleme:
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

FARS HABER AJANSI, ABD SALDIRISI SONRASI İRAN'IN HARK ADASI'NDA PETROL ALTYAPISININ ZARAR GÖRMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

