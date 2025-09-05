İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Trump hepsini Beyaz Saray'da ağırladı! Eski sağ kolunu yok saydı

ABD Başkanı Trump, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Musk, seçimin ardından Trump tarafından oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmiş daha sonra görevinden ayrılmıştı.

5 Eylül 2025 Cuma 06:47
Trump hepsini Beyaz Saray'da ağırladı! Eski sağ kolunu yok saydı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkati çekti.

Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

