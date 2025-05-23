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Dünya

Trump hükümetinden yeni hamle: ABD binlerce askerini bölgeden çekecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'deki binlerce ABD askerini bölgeden çekeceği iddia edildi.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Trump hükümetinden yeni hamle: ABD binlerce askerini bölgeden çekecek
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Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artırırken, bölgenin güvenliği ile ilgili kritik bir iddia geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin 4 bin 500'ünü, yani yaklaşık yüzde 16'sını bölgeden çekip Guam dahil Hint-Pasifik'in diğer bölgelerine konuşlandırmayı planladığı belirtildi. Söz konusu planın Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye dair hazırladığı resmi olmayan bir politika incelemesinin parçası olduğu aktarıldı.

GÜNEY KORE: "ABD İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Seul yönetiminde endişeye neden olan haberle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddia hakkında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtilerek, "Güney Kore-ABD ittifakının temel gücü olan ABD Kore Kuvvetleri (USFK), ordumuzla birlikte sağlam bir ortak savunma duruşu sergileyerek Kuzey Kore'nin işgal ve provokasyonlarını caydırmış, Kore Yarımadası'nda ve bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmuştur. Bu yönde ilerlemek için ABD tarafıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP, GÜNEY KORE'Yİ "PARA MAKİNESİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayındaki başkanlık yarışı döneminde yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi "para makinesi" olarak nitelendirmişti. Trump, başkan olması halinde Güney Kore'nin ülkede konuşlu ABD askerleri için yıllık 10 milyar dolar ödeyeceğini ifade etmişti.

Trump, geçtiğimiz ay sorulan Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısını azaltma planının olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "Biz Avrupa'da askeri harcamalarımızı karşılıyoruz. Pek fazla geri ödeme almıyoruz. Güney Kore'de de öyle" cevabını vermişti.

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