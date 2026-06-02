Trump, ''Hürmüz Boğazı'' için istekli! ''İddialar asılsız'' diyerek anlaşma için tarih verdi

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.

Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.

Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti. ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.

- İSRAİL VE HİZBULLAH'A İLİŞKİN PAYLAŞIM

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a "büyük bir saldırı düzenlememesi" çağrısında bulunduğunu, Netanyahu'nun da askerleri "geri çevirdiğini" öne sürdü. Hizbullah ile dolaylı görüştüğüne işaret eden Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirine ateş açmamayı kabul ettiğini kaydetti. Trump, "Bakalım bu ne kadar sürecek. Umarım sonsuza kadar sürer." ifadesini kullandı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programıyla ilgili konuları da içereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump: İran ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. İran ile ABD arasındaki görüşmelerin aralıksız devam ediyor.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını bildirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile İran nükleer programına ilişkin müzakereleri ele aldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "ABD Başkanının Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'un barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır" dedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne başvurması gerektiğini bildirdi.

Bahreyn, bölgedeki güvenlik durumunda gerginliğin devam etmesi nedeniyle vatandaşlarının yeni bir duyuruya kadar İran ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın zaten ödemiş olduğu bedel çok ağır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 24 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitesinin arttığını, silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

ABD'nin Umman'a ABD/İsrail-İran savaşında "bir taraf seçmesi" ve İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

İran'ın, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir cevap gönderilmediği bildirildi.

06:34 ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." dediği iddia edildi.

01:57 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.

00:32 İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

00:22 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını söyledi.