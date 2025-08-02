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Dünya

Trump iki ülkenin arasını açtı: Tarife tehdidi Rus petrolünden vazgeçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını sonlandırdığı yönünde duyum aldığını belirterek, bu hamleyi memnuniyetle karşıladığını söyledi. Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasına tepki göstermişti.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 01:02 - Güncelleme:
Trump iki ülkenin arasını açtı: Tarife tehdidi Rus petrolünden vazgeçirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunu belirterek, "Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasından memnun olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

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