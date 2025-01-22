Ryabkov, Rusya Bilimler Akademisine (RAN) bağlı, ABD ve Kanada Enstitüsünde yaptığı konuşmada, ABD ile Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Washington ile ilişkilerin öngörülemez olacağını söyleyen Ryabkov, şunları kaydetti:

"Yeni yönetimin anlaşma seviyesi hakkında bir şey söylemek zor. Ancak Beyaz Saray'ın önceki sahibi (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ın her anlamda umut vermemesine kıyasla, bugün ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkan var. Bu nedenle, kiminle ve neyle uğraşılacağını, Washington ile iyi ilişkilerin nasıl kurulacağını, imkanların nasıl çoğaltılacağını ve risklerin nasıl azaltılacağını anlamak önemli."

Ryabkov, Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını aktararak, "Bunun için iç hazırlıklar devam ediyor. Washington'dan daha net ve kesin bir şey duyduğumuzda takvim ve organizasyonla ilgili konuları koordine etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını vurgulayan Ryabkov, onay beklediklerini dile getirdi.