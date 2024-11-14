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Dünya

Trump ile telefonda görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei, COP29'dan ülkesinin heyetini geri çekti

Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Arjantin heyeti, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla konferanstan çekildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Trump ile telefonda görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei, COP29'dan ülkesinin heyetini geri çekti
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Ulusal basında çıkan habere göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'a katılan Arjantin heyeti, Milei'nin isteği üzerine ülkeye geri döndü.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Milei, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Arjantinli heyetin COP29'dan çekilmesi kararını verdi.

Daha önce iklim değişikliği konusunda çeşitli açıklamalar yapan Milei, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sinyalleri vermiş ancak bu yönde bir adım atmamıştı.

"AMAÇ SOSYALİST TEMBELLERE FON OLUŞTURMAK"

Milei, iklim değişikliği hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, "İklim değişikliğinden insanları sorumlu tutan tüm bu politikalar bir yalandan ibaret. Amaç sosyalist tembellere fon oluşturmaktır." ifadesini kullanmıştı.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.

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