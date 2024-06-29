ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Başkan adayı Donald Trump arasında yapılan münazaranın yankıları sürerken, Trump Virginia eyaletindeki Chesapeake şehrinde seçim mitingi gerçekleştirdi. Dünkü münazarada sergilediği performans üzerinden Biden'ı hedef alan Trump, "Dün gece televizyonda gördüğünüz gibi, ülkemizi yok etmeye çalışan bir adama karşı büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı. "Bence, dün gece Amerika'nın yeniden büyük olduğunu görmek isteyen, Amerika'yı ilk sıraya koymak isteyen sağduyulu insanlar için büyük bir andı" diyen Trump, "Sahtekar Joe Biden, tüm haftayı Camp David başkanlık konutunda dinlenerek ve dersine çalışarak geçirmesine rağmen, ne yaptığını bile bilmiyordu" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN YETKİNLİĞİ"

81 yaşındaki Biden'ın yaşına yönelik yaptığı önceki açıklamalara atıfta bulunan Trump, "Önemli olan Biden'ın yaşı değil, yetkinliği. Ancak, fena halde yetersiz. Dünyanın hiçbir yerinde ona saygı duyulmuyor" dedi. Biden'ın seçilmesi halinde ABD'nin varlığının riske gireceğini savunan Trump, "Bugün her seçmenin kendisine sorması gereken soru, Joe Biden'ın 90 dakikalık bir münazaradan sağ çıkıp çıkamayacağı değil, Amerika'nın Beyaz Saray'da dört yıl daha kalacak sahtekar Joe Biden ile varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğidir" dedi. Trump, Biden'a atıfla "Aslında, onun yönetiminde 5 ay daha hayatta kalabilir miyiz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR ENDİŞELİ

ABD Başkanı Joe Biden ve Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere siyasi münazara gerçekleştirmişti. 90 dakika süren münazara boyunca Biden'ın zaman zaman dikkatini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlar arasında kaygıya yol açmıştı. İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden'ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.