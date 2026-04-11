İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump ima etmişti, istihbarat doğruladı! Çin'den İran'a ''gizli'' hava savunma takviyesi
Trump ima etmişti, istihbarat doğruladı! Çin'den İran'a ''gizli'' hava savunma takviyesi

CNN International'ın 3 ABD istihbarat kaynağına dayandırdığı habere göre Çin, önümüzdeki haftalarda İran'a yeni hava savunma sistemleri göndermeye hazırlanıyor. Füzelerin sevkiyatı için Çin'in 'iz gizleme' yöntemine başvurduğu iddia ediliyor. Trump geçtiğimiz hafta İran üzerinde düşürülen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının 'omuzdan fırlatılan bir füze' (Çin yapımı) ile vurulduğunu ima etmişti.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 13:25
ABONE OL

ABD'li yayın kuruluşu CNN International kanalının 3 ABD istihbarat kaynağına dayandırdığı haberine göre Çin, önümüzdeki haftalarda İran'a yeni hava savunma sistemleri tedarik etmeye hazırlanıyor.

ABD istihbaratı, ayrıca İran'ın ateşkesi önemli yabancı ortaklarının yardımıyla belirli silah sistemlerini yenilemek için bir fırsat olarak kullanıyor olabileceğini belirtiyor.

İRAN DESTEK SAYESİNDE SİLAH ÜRETMEYE VE NAVİGASYON SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Kaynaklardan ikisi, Çin'in menşeini gizlemek için sevkiyatı üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu ifade etti. Kaynaklara göre Çin'in İran'a göndermeye hazırlandığı sistemler, MANPAD olarak bilinen omuzdan fırlatılan uçaksavar füze sistemlerini içeriyor.

Kaynaklara göre Çinli şirketler, İran'a yaptırım uygulanan çift kullanımlı teknolojiyi satmaya devam ediyor ve bu teknoloji de İran'ın silah üretmeye ve navigasyon sistemlerini geliştirmeye devam etmesini sağlıyor.

TRUMP İMA ETMİŞTİ

MANPAD füze sistemleri, 5 haftalık savaş boyunca alçak uçuş yapan ABD askeri uçaklarına tehdit oluşturmuştu. Trump düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta İran üzerinde düşürülen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının "omuzdan fırlatılan bir füze" ile vurulduğunu ima etmişti. İran ise detay vermeden uçağı vurmak için "yeni" bir hava savunma sistemi kullandığını açıklamıştı.

İRAN RUSYA VE ÇİN'E DESTEK OLMUŞTU

İran'ın hem Çin hem de Rusya ile uzun süredir devam eden askeri ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. İran, Shaded insansız hava araçları göndererek Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına büyük ölçüde destek vermiş, yaptırım uygulanan petrolünün büyük bir kısmını da Çin'e satmıştı.

  • İran
  • Çin silah
  • Çin mühimmat
  • İran füze
  • İran mühimmat
  • İran ordu
  • İran savaşı
  • ABD İsrail İran savaşı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.