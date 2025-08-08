İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

Trump imzayı attı: Kriptoyu emeklilik sistemine taşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar, gayrimenkul ve özel sermaye gibi alternatif yatırımların bireysel emeklilik planlarına dahil edilmesinin önünü açan kararnameleri imzaladı.

8 Ağustos 2025 Cuma 01:06
Trump imzayı attı: Kriptoyu emeklilik sistemine taşıyor
ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların bireysel emeklilik planlarında yer almasının önünü açacak başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Amerikalı çalışanlara daha güçlü ve finansal olarak güvenli bir emeklilik elde edebilmeleri için daha fazla yatırım seçeneği sunmak istediği bildirildi.

Açıklamada, Çalışma Bakanlığına, ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarına ilişkin mevcut yatırım kurallarının yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Alternatif varlıkların bu emeklilik planlarına dahil edilmesine yönelik uygun süreçlerin netleştirilmesi istendiği belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlanarak aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, 90 milyondan fazla Amerikalının bu tür planlara dahil olduğu ancak çoğunun alternatif varlıklara yatırım yapmasının şu anda mümkün olmadığı belirtilerek, alternatif varlıkların daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladığı belirtildi.

Öte yandan, Trump, ABD'deki bankaların, müşterilerine siyasi görüşleri, dini inançları veya yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesini engellemeye yönelik kararnameye de imza attı.

Kararnameyle, bankacılık düzenleyicilerinden "itibar riski" gibi bahanelerle müşterilerin haksız yere reddedilmesine neden olan kuralların kaldırılması istendi.

