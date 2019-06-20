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Trump: İran çok büyük bir hata yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD İHA'sını vurması ile ilgili 'İran çok büyük bir hata yaptı' dedi.

  • star.com.tr
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İran Devrim Muhafızları internet sitesinden, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğünü duyurdu.
 
İran'ın iddiasının hemen ardından ABD'den kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen AP'ye konuşan bir yetkili ABD İHA'sının vurulduğunu doğruladı.
 
İHA haberi küresel bazda olası bir savaş tehlikesi nedeniyle endişe ile takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump Twitter adresinden bir mesaj paylaştı.
 
Trump paylaşımında, ''İran çok büyük bir hata yaptı'' ifadelerini kullandı.

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