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Dünya

Trump, İran dosyasını kapatmak istiyor: Ya anlaşmayla ya da sert yöntemle

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda sona yaklaşıldığını belirterek, sürecin ister diplomatik anlaşmayla ister daha sert yöntemlerle sonuçlanacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
Trump, İran dosyasını kapatmak istiyor: Ya anlaşmayla ya da sert yöntemle
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ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız." diye konuştu.

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.

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