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Dünya

Trump: İran ile anlaşma konusunda çok iyi gidiyoruz

İran ile müzakerelere işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, 'Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum' dedi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Trump: İran ile anlaşma konusunda çok iyi gidiyoruz
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ABD Başkanı Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde, İran ile devam eden müzakereleri değerlendirdi.

Trump, "Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran ile nükleer müzakereler konusunda önlerinde iki seçenek olduğunu belirterek, "Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil." dedi.

"İBRAHİM ANLAŞMALARI'NA YENİ ÜLKELER EKLENECEK"

Trump, ayrıca İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları'na birçok yeni ülkenin katılmaya hazır olduğunu ifade ederek, yakın zamanda anlaşmaya yeni ülkelerin ekleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a, nükleer anlaşmaya varılması için 2 ay süre tanıdığı iddia edilmişti.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu da 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilmişti.

Her iki tur görüşmelerde de İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

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