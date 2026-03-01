İSTANBUL 9°C / 3°C
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
  Dünya
  • Dünya
  Trump, İran'a yönelik saldırıyı film izler gibi izledi: O anlara dair ilk kareler paylaşıldı
Dünya

Trump, İran'a yönelik saldırıyı film izler gibi izledi: O anlara dair ilk kareler paylaşıldı

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Beyaz Saray, Trump'ın süreci yakından takip ettiğine ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu karelerde, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları adeta film izler gibi izlediği görüldü.

IHA1 Mart 2026 Pazar 00:28 - Güncelleme:
Trump, İran'a yönelik saldırıyı film izler gibi izledi: O anlara dair ilk kareler paylaşıldı
ABONE OL

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırılarına başladı. İran'ın saldırılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef aldı. Bölgedeki gerilim ve saldırılar devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını izliyor: Destansı Öfke Operasyonu 28 Şubat 2026" ifadeleri kullanıldı.

