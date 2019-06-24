ABD'den İran'a yaptırım darbesi

Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı
Donald Trump, ABD'ye ait İHA'nın İran tarafından düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönelik ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladı.
Trump, "Yaptırımlar, ABD İHA'sının İran tarafından düşürülmesine bir yanıttır" dedi ve ABD'nin İran'la bir çatışma istemediğini yineledi.
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
(Haber türk)
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