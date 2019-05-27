Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz, Körfez'deki askeri gücümüzü artıracağız
İran'da rejim değişikli istemediklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, Körfez'deki askeri gücü artırmaya devam edeceklerini açıkladı.
- star.com.tr
Wahington ile Tahran arasında tırmanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''ABD, İran'da rejim değişikliği istemiyor.'' dedi.
ABD Başkanı Trump, Körfez'deki askeri gücünü artırmaya devam edeceğini de açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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