Wahington ile Tahran arasında tırmanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''ABD, İran'da rejim değişikliği istemiyor.'' dedi.

ABD Başkanı Trump, Körfez'deki askeri gücünü artırmaya devam edeceğini de açıkladı. Ayrıntılar gelecek...