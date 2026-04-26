ABD Başkanı Donald Trump İran ile müzakere sürecine ilişkin, "İranlılar görüşmek isterse beni arayabilirler. Umarım İran akıllı davranacaktır" dedi.

Trump, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı

İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız.

İranlı liderler çok tuhaf, bazen kiminle muhatap olduğunuzu hiç bilemiyorsunuz

Beyaz Saray'daki silahlı saldırının şüphelisine ilişkin, "Saldırgan hastalıklı birisiydi, manifestosunu okursanız anlarsınız. Sanırım kardeşleri de bundan şikayetçiydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya cevabında, "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık" dedi.