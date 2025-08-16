Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gereken konuları pazartesi günü Washington'da kendisiyle bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelen Trump ile zirvenin ardından telefonla görüştüğünü aktardı.

Zirve sonrası plan iptal edildi Önce Avrupalı liderlerin katılımıyla, daha sonra baş başa yaklaşık bir buçuk saat Trump ile telefonda konuştuğunu belirten Zelenski, "Başkan Trump'ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı önerisini destekliyoruz. Ukrayna, kilit konuların liderler düzeyinde görüşülebileceğini ve üçlü formatın buna uygun olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna ile ilgili güvenlik konularını da ele aldıklarını kaydeden Zelenski, Avrupa'nın da bu konudaki her aşamaya katılması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü ABD'de olacağını aktaran Zelenski, "Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile cinayetlerin ve savaşın sona ermesinin tüm ayrıntılarını görüşeceğim." ifadesine yer verdi.

"Trump'a zarar verecek"

TRUMP İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı." demişti.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

Trump: Kalan işi tamamlamak onlara bağlı!