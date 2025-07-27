İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, İskoçya'da protestolarla karşılandı: Gazze'deki krize duyarsızlığı eleştiri aldı
Dünya

Trump, İskoçya'da protestolarla karşılandı: Gazze'deki krize duyarsızlığı eleştiri aldı

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti sırasında yüzlerce protestocu tarafından hem kendi politikaları hem de Gazze'deki insani krize duyarsız kalmakla suçlandı. Filistin bayraklarıyla düzenlenen eylemlerde Trump için “Hiçbir yerde istenmiyorsun” sesleri yükseldi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Trump, İskoçya'da protestolarla karşılandı: Gazze'deki krize duyarsızlığı eleştiri aldı
ABONE OL

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek üzere İskoçya'ya özel ziyarette bulunan Trump, Turnberry golf tesisinde golf oynadığı sırada Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde ve Aberdeen'de göstericiler tarafından protesto edildi.

Trump'ın İskoçya'ya yaptığı ziyarete tepki gösteren yüzlerce kişi, "(Trump) Burada istenmiyor, hiçbir yerde istenmiyor", "Faşizme hayır, Trump'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı abluka altındaki Gazze'deki insani krize de dikkati çeken protestocular, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, "Öldürmeye son verin" ve "Trump'ı durdurun, Özgür Gazze" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de açlıktan ölen çocuklara ait fotoğrafları taşıdı.

TRUMP, İNGİLTERE BAŞBAKANI VE AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Trump'ın İskoçya ziyareti kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump, dün "Air Force One" uçağı İskoçya'ya indikten sonra 20'den fazla araçtan oluşan konvoy eşliğinde Turnberry'e geçti. Havalimanı ve tesis çevresinde yollar kapatılırken, askeri personel bölgeyi kontrol altına aldı ve otel çevresine güvenlik bariyerleri kuruldu.

Trump, 29 Temmuz'a kadar sürecek ziyareti sırasında Aberdeenshire'daki golf tesisinde ikinci golf sahasının açılışını yapacak.

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

TRUMP, 17-19 EYLÜL'DE İNGİLTERE'YE RESMİ ZİYARETTE BULUNACAK

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.

Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından ağırlanacak olan Trump, ziyaret kapsamında Starmer ile de bir araya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.