İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3041
  • EURO
    48,7912
  • ALTIN
    4834.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Canlı yayında Filistin restleşmesi! Trump, Starmer'in sözlerine karşı çıktı
Dünya

Canlı yayında Filistin restleşmesi! Trump, Starmer'in sözlerine karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin devletinin tanınmasının bir barış planı kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti. Trump ise Starmer'ın Filistin sözlerine katılmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ18 Eylül 2025 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Canlı yayında Filistin restleşmesi! Trump, Starmer'in sözlerine karşı çıktı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik."

Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.