27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5748
  • 6,2043
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, İsrail'den ABD'li Müslüman vekillerin ülkeye girişini yasaklamasını istedi

İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'e ülkeye giriş yasağı getirdi. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki isteğinden sonra geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti. 
 
- Çağrı Trump'tan geldi 
 
Öte yandan, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi. 
 
Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongreye sokmakta çok zorlanacak. Reziller." 
 
Trump'ın bu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı'nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. 
 
Vekil Tlaib ve Omar'ın 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği, Kudüs'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.
 
Tlaib ve Omar'ın söz konusu kararın ardından programlarına dair nasıl bir adım atacakları henüz bilinmiyor. 

Feci kaza saniye saniye kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Uzayda DJ’lik yaptı, tarihe geçti! İşte o anlar...

Uzayda DJ’lik yaptı, tarihe geçti! İşte o anlar...

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Leo bebek ameliyat edildi

Leo bebek ameliyat edildi
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA