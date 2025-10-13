İSTANBUL 21°C / 12°C
Trump İsrail'e giderken uçakta konuştu: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı

İsrail'e giderken uçakta konuşan ABD Başkanı Trump, 'Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Savaş bitti, ateşkes sürecek.' dedi. Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan harika işler çıkardı. Türkiye'nin askeri gücü büyük.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Trump İsrail'e giderken uçakta konuştu: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Savaş bitti, ateşkes sürecek." dedi.

Trump, Gazze Şeridi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge her zaman sorunlarla dolu bir yerdi. Şimdi artık normalleşecek. Normalleşirse harika olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, "İnsanlar artık yoruldu. Ateşkes devam edecek. Gazze'de önce enkaz kaldırılmalı. Yıllar içerisinde çok daha güzel gözükecek. Yüz yıllardır ilk defa büyük bir şansa sahip." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKA İŞLER ÇIKARDI"

Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var." diye konuştu.

