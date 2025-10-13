ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Savaş bitti, ateşkes sürecek." dedi.

Trump, Gazze Şeridi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge her zaman sorunlarla dolu bir yerdi. Şimdi artık normalleşecek. Normalleşirse harika olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, "İnsanlar artık yoruldu. Ateşkes devam edecek. Gazze'de önce enkaz kaldırılmalı. Yıllar içerisinde çok daha güzel gözükecek. Yüz yıllardır ilk defa büyük bir şansa sahip." dedi.

Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var." diye konuştu.