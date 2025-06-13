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Dünya

Trump: İsrail'in İran operasyonu çok başarılı bir saldırı

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'i desteklediklerini ifade ederek, 'çok başarılı bir saldırı' düzenlendiğini dile getirdi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Trump: İsrail'in İran operasyonu çok başarılı bir saldırı
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CNN'e açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemleri hakkında "çok başarılı bir saldırı" nitelemesi yaparak, "Tabii ki İsrail'i destekliyoruz, apaçık ortada ve kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Trump, iki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiklerine dikkati çekerek, "Bugün 61. gün." dedi.

ABD ile devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varması için İran'a çağrıda bulunan Trump, "Artık çok geç olmadan bir anlaşma yapmak için masaya gelmeliler. Onlar için çok geç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran hükümetine işaret ederek, "Beni dinlemelilerdi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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