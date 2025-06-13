İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4374
  • EURO
    45,493
  • ALTIN
    4352.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump ''İsrail'in İran'a daha fazla saldırı düzenleyeceği'' mesajı verdi
Dünya

Trump ''İsrail'in İran'a daha fazla saldırı düzenleyeceği'' mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları 'mükemmel' diye nitelendirerek 'Ve dahası gelecek, çok daha fazlası.' dedi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Trump ''İsrail'in İran'a daha fazla saldırı düzenleyeceği'' mesajı verdi
ABONE OL

Trump, ABC News'e, İsrail'in sabaha karşı İran'a başlattığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırılar hakkında, "Bence mükemmeldi." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlara (İran'a) bir şans verdik ve değerlendiremediler. Çok sert vuruldular." diye konuştu.

Trump, "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, ABD'nin saldırılara dahil olup olmadığı sorusuna, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

- "İKİNCİ BİR ŞANS" MESAJI

ABD Başkanı Trump ayrıca Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

İki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini kaydeden Trump, "(Bu anlaşmayı) yapmalılardı. Bugün 61. gün." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Tahran yönetimine ne yapmaları gerektiğini söylediğine ancak istediği noktaya gelinemediğine işaret ederek "Belki de şimdi ikinci bir şansları vardır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil, üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.