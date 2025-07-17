İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2848
  • EURO
    46,8831
  • ALTIN
    4324.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump istediğini aldı! 9,1 milyar dolarlık kesintiye onay
Dünya

Trump istediğini aldı! 9,1 milyar dolarlık kesintiye onay

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından talep edilen 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisi içeren yasa tasarısı 48'e karşı 51 oyla Senato'dan geçti.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Trump istediğini aldı! 9,1 milyar dolarlık kesintiye onay
ABONE OL

Sabah erken saatlerde yapılan oylamada tasarı, 48'e karşı 51 oyla Senato'dan geçti.

Cumhuriyetçiler arasında Maine Senatörü Susan Collins ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski'nin karşı çıktığı 9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeriyor. Kesintinin 8 milyar doları dış yardımlara, 1,1 milyar doları da kamu yayıncılığına yönelik.

Bu federal kesintilerin ülkenin artan borcu üzerindeki etkisinin çok az olacağı, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi (PBS) gibi kamu yayıncılığı yapan kuruluşlar ile ABD'nin yurt dışındaki gıda yardım programları üzerindeki etkisinin ise büyük olacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

TASARI SENATO KANADINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı. Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılarak dün Senatoda oylandığı için tasarının yarın tekrar Temsilciler Meclisinde oya sunulması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisinden de geçip son olarak Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.