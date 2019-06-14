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Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile İran ve Umman Körfezi'nde iki tankerin vurulmasını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki telefon görüşmesinde Abe'nin İran ziyareti ve Umman Körfezi'nde iki tankerin vurulması ele alındı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Tahran'a yaptığı son ziyaret ile Umman Körfezi'nde vurulan biri Japonya'ya ait iki tankerle ilgili konuları görüştüğü bildirildi.
 
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
 
Açıklamada, "İki lider, Başbakan Abe'nin İran'a yaptığı son ziyaret ve Umman Körfezinde vurulan iki tanker etrafındaki gelişmeler de dahil ikili ilişkileri ele aldılar. Başkan Trump, İran'la iletişim kurma anlamındaki çabaları dolayısıyla Başbakan Abe'ye teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.
 
Görüşmede ayrıca, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde ABD-Japonya ikili ticari ilişkilerinin de konuşulduğu kaydedildi.
 
Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.
 
ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.
 
Tahran'da dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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