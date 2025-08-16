İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump: Kalan işi tamamlamak onlara bağlı!

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, 'Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı.' dedi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 07:11 - Güncelleme:
Trump: Kalan işi tamamlamak onlara bağlı!
ABONE OL

Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

"Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir." diye konuşan Trump, sürecin gidişatına ilişkin ümitli olduğunu vurguladı.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenskiy ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.