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Dünya

Trump kararnameyi imzaladı! 90 gün içinde açıklamaları talep edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık hizmetlerinin ücretlerinde şeffaflık sağlanmasını amaçlayan kararnameye imza attı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Trump kararnameyi imzaladı! 90 gün içinde açıklamaları talep edilecek
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Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Trump, sağlık hizmetlerine ilişkin ilk döneminde aldığı kararı tekrar uygulamaya koymak için harekete geçti.

Kararname kapsamında Hazine, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri bakanlıkları, sağlık sigortası şirketleri ve hastanelerden hizmet maliyetlerinin ayrıntılarını 90 gün içinde açıklamalarını talep edebilecek.

Bu düzenlemeyle bakanlıkların şirketlerden tahmini fiyatlar yerine gerçek fiyatların kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu kılabilmesi mümkün hale gelecek.

ABD Başkanı Trump, 2019'da sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığını hedefleyen başkanlık kararnamesini imzalamış ancak hastaneler ve sigorta şirketleri, bu karara karşı çıkmıştı.

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