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Dünya

Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili karara imza attı: Ülkeler bize ne uygularsa onu uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili karara imza attı: Ülkeler bize ne uygularsa onu uygulayacağız
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Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

"CEZALANDIRICI" OLDUĞUNU SAVUNDU

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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