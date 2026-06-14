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Dünya

Trump, katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Hiçbir muhakeme yeteneği yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada Netanyahu için 'Hiçbir muhakeme yeteneği yok' dedi ve saldırının İran ile yapılacak anlaşmayı geciktirdiğini açıkladı.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Trump, katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Hiçbir muhakeme yeteneği yok
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, Fox News kanalına bağlanarak Netanyahu'ya yönelik son derece sert ifadeler kullandı. Saldırının İran ile imzalanması planlanan anlaşmayı geciktirdiğini belirten Trump, Netanyahu'yu açıkça eleştirdi ve Hizbullah'a yönelik yeni saldırılardan vazgeçmesini istedi.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: "KAHROLASİ SALDIRI NEYDİ?"

Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısına ilişkin, "Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

İRAN-ABD ANLAŞMASI BEYRUT SALDIRISI YÜZÜNDEN ERTELENDİ

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

  • Trump Netanyahu
  • Beyrut saldırısı
  • İran ABD anlaşması
  • İsrail Lübnan
  • Hizbullah

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