  Trump, katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Sen kahrolası bir delisin
Trump, katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Sen kahrolası bir delisin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek, 'Sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun' dediği iddia edildi.

AA2 Haziran 2026 Salı 07:08 - Güncelleme:
Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.

Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen kahrolası bir delisin" ifadesini kullandığı kaydedildi.

ABD Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı bilgisine de yer verildi.

Trump, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etmişti.

Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

