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Dünya

Trump, kaybolan ABD askerleri hakkında bilgilendirilmediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Litvanya'daki askeri tatbikatlar sırasında kaybolan 4 askerle ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Trump, kaybolan ABD askerleri hakkında bilgilendirilmediğini söyledi
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Trump, bir muhabirin, Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin durumu hakkında bilgi verilip verilmediği sorusuna "Hayır, bilgi verilmedi" yanıtını verdi.

Öte yandan ABD basınında, kayıp askerlerin kullandığı "M88 Hercules" zırhlı aracın "bir su kütlesinin içinde" bulunduğu aktarıldı.

- OLAY

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından (EURAF) konuya ilişkin açıklamasında, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda, eğitim sırasında 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Açıklamada, taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 askerin kaybolduğu ve Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatıldığı kaydedilmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Buna karşın NATO Sözcülüğünün X hesabından dün gece yapılan paylaşımda, Litvanya'da kaybolan ABD askerleriyle ilgili aramaların sürdüğü aktarılmıştı.

"NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları karışıklığa yol açtığı için üzgünüz." denilen paylaşımda, bu açıklamanın kamuoyundaki haberlere dayandığı ve "kayıpların kaderini doğrulamadığı" aktarılmıştı.

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