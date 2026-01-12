İSTANBUL 3°C / -2°C
Dünya

Trump, kendisini ''Venezuela'nın Başkan Vekili'' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' şeklinde tanımladı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:22
Trump, kendisini ''Venezuela'nın Başkan Vekili'' olarak nitelendirdi


Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Wikipedia'dan alınmış gibi gösterdiği görsel paylaştı.

Görseldeki Trump fotoğrafının altında "Venezuela'nın Başkan Vekili" ifadesi dikkati çekti.

"2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

