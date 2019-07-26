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Trump, kendisiyle alay edilen sahte başkanlık forsu önünde konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç gün önce Washington'da katıldığı bir etkinlikte kendisiyle alan edilen sahte bir başkanlık forsu önünde konuşma yaptığı ortaya çıktı.

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İnternetten indirildiği söylenen forsta, Amerikan kartalı yerine çift başlı Rus kartalı var. Forsta kartal ok yerine, golf sopası tutuyor ve Latince "Çokluktan birliğe" sloganı yerine ABD'nin 45'inci başkanı olan Trump'a atıfla "45 bir kukladır" deniyor.
 
Turning Point USA adlı muhafazakâr grup 1500 öğrencinin katıldığı yıllık etkinliğinde kullanılan forsun internetten aceleyle indirildiğini ve kasıt olmadığını ancak sorumlu kişinin görevden alındığını açıkladı.
 
Başkanlık forsunun sahte olduğu Washington Post gazetesi tarafından fark edildi.
 
 
Kel kartal 1789'dan beri güç ve bağımsızlığın simgesi olarak ABD'nin sembolü olarak kullanıyor. Etkinlikte kısa bir süre ekranda kalan forsta ise Rus bayrağında kullanılan çift başlı kartala çok benzeyen bir figür yer aldı.
 
BBC'nin haberine göre, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın bayraklarında da çift başlı kartal figürü var ancak bunun Trump'ın seçim kampanyası döneminde Rusya ve Rus lider Vladimir Putin'le yakın ilişkisine gönderme yaptığı belirtiliyor.
 
KUKLA VE GOLF GÖNDERMESİ
 
Rusya'nın 2016'daki seçimlere Trump lehine müdahale ettiği iddiaları iddialarıyla ilgili olarak iki yıldır soruşturma yürütülüyordu. Özel yetkili savcı Robert Mueller, raporunda Rusya'nın seçime müdahale ettiğini ancak suç teşkil edecek bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı.
 
Başkanlık forsunda ilk 13 eyaleti temsilen kartal 13 ok tutuyor. Fakat sahte forsta kartalın sol pençesinde golf sopaları var. Bunlar da Trump'ın gol tutkusuna gönderme olarak kabul ediliyor.
 
 
Huffington Post'a göre Trump'ın göreve geldikten sonra golf kulüplerine yaptığı onlarca ziyaret Amerikan vergi mükelleflerine fazladan 102 milyon dolara mal oldu.
 
Kartalın sağ pençesinde ise zeytin dalı yerine bir avuç dolar resmediliyor.
 
Forsta ABD'nin Latince resmi sloganı "E pluribus unum" (Çokluktan birliğe) yerine "İspanyolca "45 es un titere" (45 bir kukladır) yazıyor.
 
Trump 2015 yılında Time dergisine verdiği demeçte rakiplerini kukla olarak nitelemiş, "Ben kukla olmadığım için bu kadar çok destek görüyorum" demişti.

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