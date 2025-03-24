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Dünya

Trump, Kennedy suikastının faili Oswald'a ''yardım edilmiş'' olabileceğini ima etti

ABD Başkanı Donald Trump, 1963'te John F. Kennedy suikastının faili olarak yakalanan ve gözaltındayken öldürülen Lee Harvey Oswald'a cinayeti işlerken 'yardım edilmiş' olabileceğini söyledi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Trump, Kennedy suikastının faili Oswald'a ''yardım edilmiş'' olabileceğini ima etti
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The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Trump, Kennedy'yi Oswald'ın öldürdüğüne inandığını ancak suikast için "yardım almış" olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Başkan Trump'ın, Oswald'ın bir suç ortağı olabileceğine yönelik görüşü yayımlanan belgelerde doğrulanmazken, Trump belgelerin içeriğinin "pek de çarpıcı olmadığını" ve bu durumun "iyi bir şey olabileceğini" ifade etti.

1963'te Kennedy suikastının faili olarak yakalanan Oswald, gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

- KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak, gazetecilere "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." demişti.

Sansür iddialarına cevap veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.

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