Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.

Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin sürgün planını açıklamasının ardından İsrail'de aşırı sağcı siyasetçiler, sık sık Gazzelileri bölgeden sürgün etme çağrısı yapmaya başladı.

Trump'ın ifadeleri Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesine yönelik önerisini geri çektiği şeklinde yorumlanırken, Hamas'tan da açıklama geldi.

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Gazze halkını yerinden etme fikrini geri çektiği anlamına geliyorsa, bu memnuniyetle karşılanır. Bu tutumunun İsrail'in ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaya zorlanmasıyla desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

MISIR: TRUMP'IN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kimsenin Filistinlileri (Gazze'den) sınır dışı etmediği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İrlanda Başbakanı Michael Martin ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istemediğine ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladık." ifadeleri kullanıldı.

Bu tutumun "Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesini önlemenin önemini, Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir çözümler bulma gerekliliğini anlamayı yansıttığı" kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır, Trump'ın Orta Doğu dahil uluslararası çatışmaları sona erdirme ve barışı sağlama girişiminin, üzerine inşa edilebilecek ve ortak çalışmayla hayata geçirilebilecek pratik bir çerçeve oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu girişimin Filistin halkının meşru taleplerini, özellikle de 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını dikkate alması gerekiyor."

- GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.

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