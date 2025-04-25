ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Kremlin'de Putin'le görüştüğü sırada bir dergiye verdiği mülakatta Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanımayacağı da dahil olmak üzere barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

"ÇİN LİDERİ BENİ ARADI"

Açıkladığı gümrük tariflerinin ardından Çin lideri Xi Chinping'in de kendisini aradığını belirten Trump, "Anlaşma için görüşmeler sürüyor" dedi.

Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu belirtti.