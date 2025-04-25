İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4225
  • EURO
    43,7174
  • ALTIN
    4075.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump: Kırım, Rusya'da kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını söyledi.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2025 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Kremlin'de Putin'le görüştüğü sırada bir dergiye verdiği mülakatta Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanımayacağı da dahil olmak üzere barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

"ÇİN LİDERİ BENİ ARADI"

Açıkladığı gümrük tariflerinin ardından Çin lideri Xi Chinping'in de kendisini aradığını belirten Trump, "Anlaşma için görüşmeler sürüyor" dedi.

Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.